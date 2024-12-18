Перевели в четырёхполосное исполнение 30 км А-114 около Череповца

© sun9-39.userapi.com

Капитально отремонтировали участок с 85-го по 115-й км А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола», который был расширен с двух до четырёх полос. Ранее расширили трассу между Лесково и Стризнево.

На 30-километровом участке оборудовали дорогу всем необходимым для безопасного движения: барьеркой, новыми дорожными знаками и светофорами.

Напомним, что А-114 Вологда — Череповец — одна из самых загруженных в регионе. Интенсивность транспорта достигает 38 тысяч автомобилей в сутки, поэтому трасса давно нуждалась в модернизации.

© sun9-30.userapi.com

© sun9-7.userapi.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈