Новости благоустройства территорий

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Благоустройство исторического центра села Николо-Березовка в Башкорстане

Деликатный и вдумчивый проект восстановления живой исторической канвы небольшого села в Башкорстане, выполненный с заботой о наследии.

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Павильон Библиотеки им. Н.А. Некрасова в парке «Кузьминки»

Бюро ХОРА, которое у нас стало одним из главных экспертов по реновации библиотек, этим летом превратили пустующую беседку в парке Кузьминки в павильон для библиотеки Некрасова. Проект оказался удивительно живым и тут же нашел своих поклонников и постоянных посетителей. Отзывы библиотекарей — отдельное удовольствие.

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Мурал «The Wave Is Coming» в Железнодорожном

Новый мурал от мастера архитектурных оптических иллюзий, ломающий традиционные представления о пространстве и однообразии панельной архитектуры.

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С торцевым фасадом высокого 14-ти этажного панельного дома в Железнодорожном (который теперь почему-то часть Балашихи) что-то не так. Первая мысль — архитектор пошел в разнос и создал слишком затейливые формы боковых балконов. А что? Так вроде бывает. Присматриваясь, понимаешь что даже в этом случае тут перебор, какое-то немыслимое пространственное искажение. И только затем считываешь, что это нарисованная иллюзия.

Легко обмануться помогает узнаваемая пусть и «поплывшая» архитектура: балконы с бетонными парапетами, разномастное застекление в в духе «кто на что горазд», кондиционеры и антены-тарелки. Словом все то, что мы готовы увидеть на типовом панельном доме.

«Искажаясь и пузырясь окна создают диссонанс с привычной геометрией панелек. Некоторые этажи глитчем разъезжаются между собой, добавляя digital-перчинку, швы между панелей изгибаются, создавая основу иллюзорной формы, а завершает композицию прорезь неба, опустошающая дом. Как и другие работы этой серии, этот фасад призывает зрителя посмотреть на знакомые вещи с новой точки, поискать эстетику среди до боли знакомых элементов российского городского пейзажа и просто удивиться, обмануться, но остаться довольным», — описывает проект художник.

Летнее патио в подмосковном поселке

Небольшая беседка с патио, деликатно вписанная в лесной участок, ставшая местом силы для своей заказчицы.

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Реставрация и приспособление манежа в Звенигороде

Памятник уездной архитектуры XIX века, побывавший складом, театром, кинотеатром и советским ДК, сегодня стал новым корпусом историко-архитектурного и художественного музея Звенигорода.

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Отель VODA в Челябинске

Романтичный бутик-отель на территории термального комплекса, с помощью дизайна иносказательно рассказывающий о воде, природных стихиях и отдыхе на природе.

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ЖК «Сан-сити» в Сочи

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