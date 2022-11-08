Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу ноября 2022 года составил 87,32%

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На 1-й и 2-й технологических линиях Амурского ГПЗ проходят контурные тестирования и функциональные испытания оборудования, дополнительные испытания на герметичность, осушка и инертизация трубопроводов и агрегатов. На установке газофракционирования и очистки ШФЛУ 1-й линии идут предпусконаладочные работы. В адсорберы загружен цеолит, проверена противопожарная система, в том числе противопожарное орошение колонн депропанизации и дебутанизации.

На 3-й технологической линии завершаются дополнительные испытания на герметичность, осушка и инертизация трубопроводов и оборудования. На установке осушки и удаления примесей завершены строительно-монтажные и предпусконаладочные работы.

На 4-й линии на газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 ведутся монтажные и предпусконаладочные работы.

На 5-й технологической линии осуществляется монтаж основных металлоконструкций этажерки. В зданиях закрытых распределительных устройств установлено основное электротехническое оборудование и оборудование для вентиляции.

На 6-й технологической линии выполняются работы по монтажу основных металлоконструкций, облицовке здания компрессорной. Завершена облицовка сэндвич-панелями здания закрытых распределительных устройств.

На полигоне твердых бытовых и промышленных отходов завершено устройство 14-ти из 18-ти карт захоронения промышленных отходов, 2-х установок термического обезвреживания твердых отходов, 2-х противопожарных резервуаров.