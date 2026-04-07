В субботу, 4 апреля, в Белогорске открылся первый ФОК с круглогодичным искусственным льдом. Этого события белогорцы ждали два года. Старт работе «Белогорск. Арены» дал хоккейный турнир.

Общая площадь ФОКа — более 4 000 квадратных метров. Центральное место занимает ледовая арена с искусственным покрытием. Она будет доступна ежедневно — график работы и расценки на услуги уже опубликованы. Два раза в день арена будет закрываться на технический перерыв — убирать и чистить лед. А его стабильное качество обеспечивают специальные холодильные установки.

Для комфорта посетителей в «Белогорск. Арене» есть просторный зал для разминки, удобные раздевалки, душевые, санузлы, медицинский кабинет. Предусмотрены и административные помещения.

В Белогорске возводятся много новых объектов, и ледовая арена — одна из них. Она в области уже девятая по счету, в планах построить еще одну — в Благовещенске. К тому же «Белогорск. Арена» — 44-й объект, возведенный по программе «Газпром — детям». В ближайшее время планируется открытие многофункционального физкультурного комплекса в Екатеринославке и двух больших стадионов в Новобурейском и Константиновке.

— Уверен, что этот спортивный комплекс станет местом, где закаляется характер и воспитываются чемпионы, — поддержал всех ораторов заместитель генерального директора по взаимодействию с регионами ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергей Кириллин. — «Газпром» — социально ответственная компания. Мы хотим, чтобы молодое поколение росло крепким, здоровым, спортивным. Именно для этого мы участвуем в развитии инфраструктуры территорий деятельности. Проект «Газпром — детям» — проект реальных дел. Свыше 200 спортивных объектов построено в Сибири и на Дальнем Востоке. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Белогорске — это звено в цепи четкой стратегии развития спорта в федеральном округе.

Справка

Проект «Газпром — детям» является одним из ключевых социальных проектов ПАО «Газпром». Его цель — создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.

В рамках проекта c 2007 года реализовано свыше 2 100 современных спортивных и социальных объектов, из которых в Амурской области с 2016 года — 44 объекта.