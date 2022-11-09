В городе Алдан Республики Саха (Якутия) открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

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В городе Алдан Республики Саха (Якутия) открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с катком, построенный по программе «Газпром — детям».

Комплекс предназначен для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию и массовому катанию на коньках. Общая площадь ФОКа — более 3900 кв. м, в нем находятся ледовая арена и зал разминки. Комплекс адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Максимальная пропускная способность спортивного объекта — 165 человек в смену.

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Справка

Программа «Газпром — детям» является одним из ключевых социальных проектов компании. Ее цель — создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.

В рамках программы c 2007 года по настоящее время реализовано свыше 2 000 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 74 региона страны.

В Республике Саха (Якутия) с 2008 года построено 2 спортивных объекта, в том числе детский многофункциональный комплекс «Стерх» в Якутске.