В Якутске открылся многофункциональный спортивный комплекс с крытым ледовым катком

В Якутске открылся многофункциональный спортивный комплекс с крытым ледовым каткомСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Это первый в Якутии спортивный объект, оснащенный специализированной дорожкой для керлинга.
В новом спортивном комплексе будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 10 Якутска.В двухэтажном спортивном комплексе на площади более пяти тысяч квадратных метров расположился современный ледовый хоккейный корт на 210 зрительских мест. Также в здании расположены зал для керлинга, тренажерный зал, спортивный зал для занятий футболом и волейболом. Здесь гражданам всех возрастных категорий предоставлена возможность заняться своим физическим оздоровлением.
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