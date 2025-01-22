стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 22 января 2025, 16:28 71 Спортивные объекты

В Якутске открылся многофункциональный спортивный комплекс с крытым ледовым катком

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © yakutsk-news.net

Это первый в Якутии спортивный объект, оснащенный специализированной дорожкой для керлинга.

В новом спортивном комплексе будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 10 Якутска.В двухэтажном спортивном комплексе на площади более пяти тысяч квадратных метров расположился современный ледовый хоккейный корт на 210 зрительских мест. Также в здании расположены зал для керлинга, тренажерный зал, спортивный зал для занятий футболом и волейболом. Здесь гражданам всех возрастных категорий предоставлена возможность заняться своим физическим оздоровлением.

 © yakutsk-news.net

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://yakutsk-news.net/society/2025/01/22/320328.html

спортивные объекты, Якутия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,