ИЗТТ выпустил первый образец подвесного газового обогревателя KALASHNIKOV

«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), входящий в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», изготовил прототип и начал лабораторные испытания нового теплового прибора — подвесного газового обогревателя, который будет выпускаться под брендом KALASHNIKOV. © www.rusklimat.com

Подвесной газовый обогреватель является импортозамещающей продукцией, которая позволит исключить потребность в аналогичном оборудовании иностранного производства (Голландия, Италия). Отечественные материалы и комплектующие при его производстве составляют более 45%, что позволяет говорить о высокой степени локализации производства. В частности, при изготовлении будет использоваться нержавеющая и оцинкованная сталь, кабельно-проводниковая продукция и поликарбонатный корпус российских поставщиков.

В рамках лабораторных испытаний анализируются параметры газовой горелки, систем автоматики, логики работы прибора, проводятся замеры концентрации выходных газов и технических характеристик прибора.

Теплогенератор — собственная разработка ИЗТТ, спроектированная конструкторским бюро завода для автономного обогрева в сельскохозяйственном секторе с высокими требованиями к уровню эмисси продуктов сгорания (СО, NO, С2H4) в окружающую среду. Встроенная автоматическая горелка с минимальным выбросом СО, NOx и этилена разработана совместно с ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН».

Прибор может работать как на природном, так и на сжиженном газе (пропане, пропан-бутановой смеси), что в сравнении с другими типами обогревателей делает его более экономичным. Новый подвесной газовый обогреватель соответствует российским и европейским требованиям к изделиям данного типа, а также нормативам ГОСТ Р 55202-2012, UNI EN 12669:2003.

Серийное производство первых подвесных газовых обогревателей планируется начать в мае, а к концу 2023 года на рынке появится целая серия приборов различной мощности, востребованных в России.

Теплогенератор KALASHNIKOV способен нагреть воздух за минимальное время. Прибор предназначен для обогрева птицефабрик и помещений для хранения и сортировки сельскохозяйственной продукции. Он имеет автоматический электроподжиг, датчик контроля пламени; термостат перегрева; переключатель «зима / лето» для использования в качестве вентилятора.

ООО «ИЗТТ» самостоятельно разрабатывает и производит самый широкий ассортимент теплового оборудования в России для применения в сфере жилого и коммерческого строительства, агропромышленного комплекса; для использования при отделочных работах, на объектах, где есть потребность в автономном источнике отопления. Продукция завода, успешно реализует государственную программу импортозамещения, обеспечивая технологический суверенитет страны.