Новый бункер-перегрузчик BONUM 40 м3 уже показал себя в деле в Курской области.

Важной задачей, которая ставилась конструкторам завода при разработке, было сохранить маневренность модели. Специалисты конструкторского отдела прекрасно с ней справились.Несмотря на внушительный размер бункера, благодаря поворотным осям, он выполняет любые необходимые повороты в поле.

БОНУМ в среде обитания © Фото из открытых источников

Бункер BONUM подходит для разных видов зерновых и бобовых, в том числе хрупких культур, таких как горох. БП40 полностью выгружается за 4 минуты, позволяя сохранять высокий темп работы в поле.

Все сделано для комфорта оператора — лестница на задней стенке, люки для быстрой очистки расположенные в нижней части бункера и смотровые окошки на передней и задней стенке позволяют удобно и безопасно контролировать процессы погрузки и выгрузки.

Для тех, кто хочет посмотреть на бункер вживую — мы будем представлены на выставке ЮГ АГРО 2022. Приходите к нам на стенд и оцените красоту и функциональность техники BONUM своими глазами.