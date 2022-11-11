Завершено строительство нового перрона аэропорта Толмачево

Сибирское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии новых объектов аэродромного комплекса аэропорта Толмачево (Новосибирск) требованиям проекта. По данным ведомства работы по строительству нового перрона на 15 стояночных мест широкофюзеляжных самолетов (или 20 комбинированных), площадки для противообледенительной обработки и соединяющей их рулежной дорожки завершены в полном объеме.

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Ввод в эксплуатацию позволит увеличить безопасность полетов, принимать любые воздушные суда без ограничений взлетной массы, повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность.

Реконструкция аэропортового комплекса Толмачево (этапы №№ 2.2.1 и 3.1) проводилась в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Стоимость работ составила 3,6 млрд руб.