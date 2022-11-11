В технопарке «Руднёво» (Москва) построили еще пять корпусов

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Завершено строительство пяти корпусов на территории технопарка «Руднёво», который входит в особую экономическую зону «Технополис Москва»

За 10 месяцев в Москве введено в два раза больше таких площадей, чем за тот же период 2021 года. Активно развивается и технопарк «Руднёво» в районе Косино-Ухтомский. Здесь завершено возведение производственного комплекса площадью почти 29 тыс. кв. метров

В ходе первого этапа работ строители возвели четыре производственных корпуса и хозяйственно-бытовое строение. Два здания уже введены, в ближайшее время ожидается сдача в эксплуатацию еще трех.

«Помимо стандартного наполнения — офисы, лаборатории, склады, технические помещения, медпункты, санузлы — в главных корпусах запроектированы столовые, кафе, выставочное пространство, учебные классы, мастерские, конференц-залы», — пояснил Бочкарёв.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, до конца года планируется завершить строительство еще одного производственного комплекса на территории технопарка.

«Цеха, которые уже возведены, оборудованы с учетом требований высокотехнологичных компаний. На территории технопарка они смогут выпускать микроэлектронику, медицинское оборудование и наноматериалы. В декабре стартует итоговая проверка еще одного комплекса из девяти корпусов общей площадью почти 50 тыс. «квадратов», — уточнил Игорь Войстратенко.

Индустриальный парк «Руднёво» строился так, чтобы можно было закрыть потребности любого вида производства, заявили в концерне «Крост», который выступает генеральным подрядчиком строительства.

«Кроме того, что здания оснащены стандартным набором инженерии, в производственных блоках установлены промышленные секционные ворота, большинство корпусов оборудованы подъемными гидравлическими платформами, способными перемещать груз до 4 тонн», — рассказал генеральный директор концерна «Крост» Алексей

Диапазон производственных мощностей зданий составляет от 16,5 до 52 тыс. комплектов деталей в год.

Добашин добавил, что на территории спроектированы удобные подъездные пути для крупногабаритного транспорта.

Ранее сообщалось о вводе первых двух корпусов индустриального парка «Руднёво» общей площадью более 4,6 тыс. кв. метров.

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