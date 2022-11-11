На территории ОЭЗ «Алга» в Башкирии открыли новый перчаточный цех промобъединения «Аркада»

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11 ноября в Ишимбайском районе Башкирии открыт новый перчаточный цех промышленного объединения «Аркада».

Инвестор вложил в строительство нового цеха около 200 млн рублей. В нём будут трудиться 100 специалистов.

После выхода на полную проектную мощность предприятие планирует увеличить выпуск продукции с 5 млн до 10 млн пар изделий в год.

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Это второе производство «Аркады». В декабре 2021 года компания запустила на территории ОЭЗ «Алга» производство широкого ассортимента рабочей одежды мощностью 220 тыс. комплектов в год; инвестиции тогда составили 680 млн рублей.

Учредитель промышленного объединения «Аркада» Михаил Цукерман сообщил, что перчатки разработаны для защиты рук в агрессивных средах. При этом они удобны для выполнения технологических операций и соответствуют современным требованиям к спецодежде. «Раньше такую спецодежду приобретали за рубежом. Теперь мы запускаем импортозамещающее производство. С выходом его на полную мощность сможем изготавливать до 10 млн пар перчаток в год».

https://www.kom....ru/doc/5666198