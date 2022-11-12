Удмуртский СПК «Звезда» открыл молочную ферму на 344 голов

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2 ноября в удмуртском селе Узи в Селтинском районе открылся молочный комплекс им. В.Н. Блинова в СПК «Звезда», рассчитанный на содержание 344 голов.

Животные на ферме будут находиться в беспривязном содержании, для каждого предусмотрены резиновые лежанки, водопоение осуществляется групповыми поилками с подогревом. Также в комплексе новый доильный зал типа европараллель.

На территории имеется хозблок с кабинетами для специалистов: веткабинет, пункт искусственного осеменения, комната отдыха.

Общие затраты на строительство составили больше 80 миллионов рублей. В планах -производить 2,5 тысячи тонн молока ежегодно.

В рамках проекта до конца года на производстве создадут не менее 10 рабочих мест.

http://udmtv.ru...s_na_344_golov/