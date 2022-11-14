ИЗТТ начал серийное производство лифтовых бактерицидных рециркуляторов воздуха

«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), который входит в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», запустил производство первой серийной партии бактерицидных рециркуляторов для лифтов под российским брендом BALLUтм.

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Это новейшая разработка собственного конструкторского бюро ИЗТТ, которая началась во время пандемии COVID-19. Прибор, создан специально для лифтов, обеспечивая чистоту воздуха в замкнутых пространствах, создавая чистый и здоровый воздух в местах скопления людей. Новый рециркулятор имеет мощный бактерицидный поток, который уничтожает 99,9% вирусов и бактерий, безопасен для людей и животных.

ИЗТТ успешно завершил квалификационные испытания, необходимые для старта массового производства рециркуляторов Ballu ANTICOVIDgenerator для лифтов. Обеззараживатели воздуха эффективны в борьбе с большинством вирусных заболеваний, в том числе COVID. Встроенная УФ-лампа убивает бактерии, вирусы, грибки и споры, а специальный воздушный фильтр очищает воздух от пыли и повышает срок эффективной работы лампы. Приборами можно управлять с помощью датчика движения, что экономит электроэнергию и ресурс УФ-лампы.

Стильный корпус, выполненный из нержавеющей стали, позволяет использовать рециркулятор в лифтах премиального уровня, поддерживая интерьерное решение. Прибор можно размещать на стене как горизонтально, так и вертикально, а его обслуживание не требует демонтажа.

На начальном этапе производства бактерицидных рециркуляторов для лифтов доля отечественных материалов и комплектующих составляет 35%, а с развитием промышленной кооперации уровень локализации будет расти. При этом, основные компоненты прибора -УФ-лампы и электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) — производят в Республике Мордовия на предприятии «УФ ТЕХНОЛОГИИ».

ИЗТТ выпускает широкую линейку бактерицидных рециркуляторов. Ряд моделей признан медицинским изделием и может применяться в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха, включая операционные и стерильные зоны. Уникальная конструкция корпуса бактерицидных рециркуляторов, которая позволяет проводить обслуживание прибора без демонтажа, защищена патентным правом. Оборудование востребовано в помещениях офисов, социальных и медицинских учреждениях. На все приборы распространяется гарантия 2 года. ИЗТТ готов выпускать до 8 тыс. приборов ежемесячно.

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