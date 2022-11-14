Началось серийное производство БМП-3 с динамической защитой

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«Российские военные используют эту машину в зоне спецоперации. Динамическая защита снижает вероятность поражения и необходима для повышения живучести техники. Серийное производство БМП-3 ведется на мощностях «Курганмашзавода», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ростеха.

БМП-3 вооружена 100-мм орудием 2А70, способным запускать противотанковые управляемые ракеты, 30-мм спаренной пушкой 2А72 и тремя пулеметами ПКТ. Боевая машина исключительно подвижна — она способна разгоняться до 65 км/ч. За счет водометов, установленных в корпусе, БМП-3 плавает со скоростью до 10 км/ч, сохраняя возможность вести огонь.

Напомним, что некоторое время назад появилось видео испытаний комплекса динамической защиты нового поколения для БМП-3.