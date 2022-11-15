Группа «Россети» открыла в Екатеринбурге центр питания со 100% уровнем импортозамещения

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Группа «Россети» открыла в Екатеринбурге новый высокотехнологичный центр питания со 100% уровнем импортозамещения

Инвестиции в строительство подстанции 110 кВ «Новокольцовская» составили 1,5 млрд рублей.

Проект выполнила дочерняя компания «Россети Урал». Энергообъект предназначен для электроснабжения микрорайона Новокольцовский, рассчитанного более чем на 40 000 жителей. Также здесь будет создан кластер для проведения Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году, построен новый кампус Уральского федерального университета.

Подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства. 85 процентов — это продукция предприятий Свердловской области.

«Новокольцовская» — подстанция нового поколения, где реализованы передовые решения. Технологические процессы максимально автоматизированы и управляются дистанционно. Все установленное оборудование произведено в России. Ключевые поставщики — предприятия Свердловской области. В этом смысле «Новокольцовская» является эталонным объектом. Именно такой мы видим российскую энергетику — надежной и технологичной, опирающейся на достижения отечественной инженерной школы", — отметил Андрей Рюмин.

Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА, высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием, микропроцессорными защитами. На объекте внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета потребленной электроэнергии. Обеспечена 100% наблюдаемость, включая непрерывный программный контроль оборудования. Благодаря тому, что мониторинг осуществляется в удаленном режиме, отсутствует необходимость в постоянном присутствии персонала на площадке.

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