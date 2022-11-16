Подводная лодка «Уфа» вошла в состав ВМФ России

© cdn.profile.ru

16 ноября дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Уфа» официально пополнила состав ВМФ России. На предприятии «Адмиралтейские верфи», где субмарину построили, подняли Андреевский флаг.

«Уфа» зачислена в состав Тихоокеанского флота. Она стала четвертой в серии из шести подлодок для ТОФ. До 2024 года флот планирует получить все шесть субмарин этого проекта.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил на церемонии, что «подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Чёрном и Средиземном морях, а также в Арктике».

© aif-s3.aif.ru

«Уфа» заложена на «Адмиралтейских верфях» в ноябре 2019 г. В конце октября 2022 года в Минобороны России сообщили, что подлодка «Уфа» успешно завершила испытания.

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, они считаются малошумными в сравнении с иностранными аналогами. Огромные корабли имеют, по словам разработчиков, более высокую боевую эффективность, чем их предшественники.

Скорость подводного хода субмарин составляет 18 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

© svs-gru.ru