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Проезжая часть выросла до четырех полос движения

В Чувашии сдали новый участок трассы М-7 «Волга». Он расположен рядом с селом Хыркасы.

Участок трассы М-7 с 637-го по 643-й километр сдали после реконструкции. Протяженность дороги — 6 километров. После завершения работ проезжая часть выросла до четырех полос движения.

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За счет расширения проезжей части до четырех полос движения и ввода двухуровневой развязки пропускная способность на новом участке вырастет с 37 тысяч до 50 тысяч автомобилей в сутки.

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