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Дорожное строительство

В Чувашии сдали новый участок трассы М-7 «Волга»

 © pg21.ru

Проезжая часть выросла до четырех полос движения

В Чувашии сдали новый участок трассы М-7 «Волга». Он расположен рядом с селом Хыркасы.

Участок трассы М-7 с 637-го по 643-й километр сдали после реконструкции. Протяженность дороги — 6 километров. После завершения работ проезжая часть выросла до четырех полос движения.

 © pg21.ru

За счет расширения проезжей части до четырех полос движения и ввода двухуровневой развязки пропускная способность на новом участке вырастет с 37 тысяч до 50 тысяч автомобилей в сутки.

 © im2.ezgif.com
Источник: https://pg21.ru/news/83093

дорожное строительство, реконструкция, Чувашия
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