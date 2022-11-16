ГТЛК передала в лизинг 2 вертолета Ми-8МТВ-1

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало акты передачи двух отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям на форуме «Транспорт России» в Москве.

В рамках программы льготного лизинга с государственным финансированием по одному вертолету передано в эксплуатацию авиакомпаниям «Конверс Авиа» и «Комиавиатранс». Таким образом на сегодняшний день по программе 2022 года поставлено 5 вертолетов, еще 7 планируется передать лизингополучателям до конца декабря.

«ГТЛК — крупнейший заказчик гражданских вертолетов российского производства за последние годы. Мы активно содействуем развитию санитарной авиации и обеспечению связи труднодоступных регионов с „большой землей“, поддерживаем отечественное вертолетостроение и способствуем импортозамещению. С момента запуска программы льготного лизинга в 2016 году ГТЛК поставила авиакомпаниям 125 вертолетов российского производства. Общий объем инвестиций в программу составляет 52 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей приходится на бюджетные средства, а остальные привлечены компанией с финансового рынка».

Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских авиакомпаний, замену устаревшей техники новыми современными воздушными судами и развитие отечественного авиастроения.