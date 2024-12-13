ГТЛК поставила вертолеты авиакомпаниям Комиавиатранс, Конверс Авиа и Лидер

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ГТЛК передала в лизинг АО «Комиавиатранс», АО «Авиационная компания Конверс Авиа» и ООО «Авиакомпания «Лидер» по одному новому отечественному вертолету Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех).

Поставка произведена по договорам финансовой аренды от 2024 года, подписанным в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. «Восьмерки» могут выполнять широкий спектр авиационных работ, включая перевозку грузов, пассажиров, санитарную эвакуацию, пожаротушение, строительно-монтажные работы, поисково-спасательные операции и многие другие.

Всего ГТЛК поставит по инвестпроекту 86 вертолетов типа Ми-8 отечественным перевозчикам в 2023-2025 гг., что будет способствовать как реализации гражданского госзаказа в авиастроении в соответствии с поручениями Президента РФ, так и наращиванию авиаперевозок.

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