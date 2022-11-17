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Детские сады и школы

Новый корпус детской художественной школы имени А. П. Митинского открылся в Тюмени

 © vsluh.ru

В заречной части Тюмени открылась Детская художественная школа имени А. П. Митинского. Здесь могут проходить обучение живописи, керамике, анимации на качественно новом уровне до 420 воспитанников. Интерьер школы выполнен в стиле хай-тек. Просторный холл школы больше напоминает современную картинную галерею. Здание бесплатно предоставил застройщик нового микрорайона «Айвазовский».

 © vsluh.ru

Двухэтажное здание находится по улице Пожарных и Спасателей, 5, корпус 1. Детская художественная школа была изначально предусмотрена при проектировании нового микрорайона. Новый корпус стал своеобразным подарком Тюмени и самой художественной школы, которой в этом году исполняется 55 лет.

 © vsluh.ru

 © vsluh.ru

 © vsluh.ru

 © vsluh.ru
Источник: https://vsluh.ru/novosti/obshchestv...ya-khudozhestvennaya-shkola_388511/

Тюмень, образование, школа искусств
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