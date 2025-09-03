© nso.ru

Черепановская детская школа искусств была создана по решению исполнительного комитета Черепановского районного Совета депутатов трудящихся в 1962 г., как Черепановская детская музыкальная школа. Вопрос о строительстве нового здания был поднят ещё в 2006 г., весной 2023 г. началось плановое строительство.

Новое трёхэтажное здание включает: актовый зал на 150 мест; учебные кабинеты для теоретических занятий; мастерскую скульптуры; класс рисунка и лепки; мастерскую рисунка, живописи и композиции; мастерскую прикладного искусства; класс для занятий хора и оркестра; кабинеты для обучения игре на музыкальных инструментах; два компьютерных класса; залы хореографии вместимостью 20 и 40 человек; студию звукозаписи. Школа предлагает восемь направлений: изобразительное искусство, живопись, декоративное и хореографическое искусство, фортепиано, основы музыкального исполнительства, баян/аккордеон, фольклор и гитара.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в г. Черепаново выполнены работы по благоустройству Мемориального комплекса. Стоимость работ по контракту составила 12,6 млн руб.

В 2025 году, к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на площади комплекса был выполнен ремонт двух имеющихся постаментов, а также выполнены работы по устройству нового постамента, на который был установлен танк Т-64А.