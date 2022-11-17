На Выборгском судостроительном заводе заложили новый ледокол проекта 21900М2

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Судно строится по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта, застройщиком — ФГУП «Росморпорт».

В церемонии на площадке ВСЗ приняли участие: заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт», исполняющий обязанности директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», глава администрации Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, представители регистра Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства. В режиме видеоконференции к участникам церемонии присоединились: заместитель министра транспорта Российской Федерации и генеральный директор ФГУП «Росморпорт».

Почётных гостей приветствовал генеральный директор Выборгского судостроительный завода. Он отметил: «10 лет назад было заложено первое из строящихся на ВСЗ судов этой серий — дизель-электрической ледокол Владивосток. На сегодняшний день вся построенная линейка ледоколов этой серии успешно работает на благо Российской Федерации. Мы благодарны и гордимся, что нам доверено продолжать эту серию и обеспечивать присутствие Российской Федерации в Арктике и дальше. И я хочу заверить всех, что мы успешно выполним этот заказ, несмотря на сложности, которые возникают на начальном этапе».

После приветственных слов на секции закрепили закладную доску. Обряд освящения секции провел Иерей Александр.

Проект 21900М2 — модифицированная версия проекта 21900М, три таких ледокола были построены на ВСЗ ранее, из них два судна «Владивосток» и «Мурманск» были переданы Заказчику в 2015 году, третий ледокол «Новороссийск» был передан в 2016 году.

Ледокол проекта 21900М — двухпалубное судно неограниченного района плавания с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и подруливающим устройством, которое оборудовано вертолетной площадкой. Суда этого проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Его основное назначение: самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка полезных грузов. Проект 21900М2 является развитием оригинального проекта, улучшающего характеристики оригинала.

Технические характеристики:

Класс (PC) — KM (*) Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM(Т) HELIDECK Special purpose ship.

Мощность — 18 мВт

Водоизмещение при max осадке — 14086,9 т.

Длина — 119,8 м

Ширина — 27,5 м

Высота борта на миделе до верхней палубы — 12,4 м

Осадка максимальная — 8,5 м

Дедвейт — 4852,2 т.