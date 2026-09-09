СКИФ, ВСМ, ледокол «Ленинград», ракетный двигатель | итоги АВГУСТА

Главные промышленные события августа — ход сборки поездов для ВСМ, запуск СКИФ, реакторы ледокола «Ленинград», двигатель НК-3 и новые производства.
В этом выпуске: 00:00 — Вступление 00:19 — Минтранс опубликовал подробности о ходе сборки первых российских высокоскоростных поездов 01:15 — Владимир Путин лично приехал в наукоград Кольцово под Новосибирском открывать СКИФ 03:07 — На форуме «Технопром» в Новосибирске ОДК показала полноразмерный макет ракетного двигателя НК-3 04:10 — Балтийский завод ОСК установил на строящийся атомный ледокол «Ленинград» два ядерных реактора РИТМ-200 05:01 — В промышленном парке «Зеленодольск» в Татарстане компания «Анатомика» открыла производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла 05:51 -«РТ-Проектные технологии» из Ростеха начали серийный выпуск мобильных электроподстанций на колёсной платформе.
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