Капитально отремонтировали последний участок дороги Иркутск — Большое Голоустное
Теперь вся трасса протяженностью 114 км стала асфальтобетонной.
Дорожники ввели в эксплуатацию последний участок капитального ремонта трассы Иркутск — Большое Голоустное в Иркутской области. В нормативное состояние привели отрезок с 98-го по 114-й км. Стоимость работ составила 824 млн рублей. Отметим, что трассу приводят в порядок с 2017 года, на проведение всего капремонта потребовалось 3,6 млрд рублей.
Средства на капремонт автодороги выделяли из областного и федерального бюджетов. В ходе работ подрядчики полностью усилил конструкции дорожной одежды и заменили гравийное покрытие на асфальтобетонное.
Добавим, трассу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, летом текущего года был завершен капитальный ремонт участка протяженностью 12,5 км. Работы на нем были выполнены досрочно.
В настоящее время участникам дорожного движения обеспечено безопасное и комфортное движение до главного туристического места Приангарья.
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