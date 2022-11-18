© primamediamts.servicecdn.ru

Теперь вся трасса протяженностью 114 км стала асфальтобетонной.

Дорожники ввели в эксплуатацию последний участок капитального ремонта трассы Иркутск — Большое Голоустное в Иркутской области. В нормативное состояние привели отрезок с 98-го по 114-й км. Стоимость работ составила 824 млн рублей. Отметим, что трассу приводят в порядок с 2017 года, на проведение всего капремонта потребовалось 3,6 млрд рублей.

Средства на капремонт автодороги выделяли из областного и федерального бюджетов. В ходе работ подрядчики полностью усилил конструкции дорожной одежды и заменили гравийное покрытие на асфальтобетонное.

© primamediamts.servicecdn.ru

Добавим, трассу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, летом текущего года был завершен капитальный ремонт участка протяженностью 12,5 км. Работы на нем были выполнены досрочно.

В настоящее время участникам дорожного движения обеспечено безопасное и комфортное движение до главного туристического места Приангарья.