В Новосибирской области заработал новый, седьмой региональный сосудистый центр

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На базе Городской больницы № 2 заработал новый, седьмой в Новосибирской области, региональный сосудистый центр, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Он будет оказывать оперативную круглосуточную специализированную лечебно-диагностическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом из Дзержинского и Калининского районов г. Новосибирска, а также Тогучинского, Болотнинского и Новосибирского районов области.

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Главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» Любовь Шпагина рассказала, что жители региона смогут получать в центре медицинскую помощь эндоваскулярными методами лечения патологий на сосудах сердца, мозга. Это самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки. Возможности нового регионального сосудистого центра позволяют проводить 1,5-2 тысячи операций в год.

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В структуру РСЦ входят отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое, неврологическое отделения, палата реанимации и интенсивной терапии для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационное рентгенологическое отделение, отделения функциональной и ультразвуковой диагностики, операционный блок. Для нового сосудистого центра Городской больнице № 2 передан ангиографический комплекс, приобретено дополнительное оборудование, произведен ремонт.

© berdsk-online.ru

© berdsk-online.ru

© berdsk-online.ru