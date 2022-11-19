В Ростовской области досрочно открыли движение по региональной трассе

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Сегодня, 18 ноября дали старт движению по обновленной магистрали, связывающей Миллерово и Вёшенскую.

Реконструкция трех участков региональной автодороги общей протяженностью 31 км на территории Миллеровского района завершилась на год раньше запланированного. Трасса связывает с донской столицей самым коротким маршрутом Боковский, Миллеровский, Кашарский и Шолоховский районы. Кроме того, ежегодно в мае по этой дороге в Вёшенскую приезжают десятки тысяч гостей «Шолоховской весны».

На сегодняшний день на участках реконструкции в полной мере обеспечена безопасность дорожного движения. Дорожники привели в нормативное состояние 5 — 18 км, 91 -100 км и 112 — 120 км двухполосной автодороги II технической категории общей протяженностью 146 км. На отрезке трассы в поселке Яблоновом были построены безопасные канализированные примыкания с переходно-скоростными полосами.

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А в самом населенном пункте — проведено электроосвещение и установлены шумозащитные экраны протяженностью более 1 км. Работы на двух первых участках магистрали выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщил подрядчик, при строительстве дорожного покрытия были использованы самые современные технологии и материалы, что увеличило гарантийный срок эксплуатации трассы.