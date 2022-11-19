На Стахановском заводе ферросплавов ввели в эксплуатацию печь для производства ферросилиция

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На Стахановском заводе ферросплавов (ЛНР, входит в Южный горно-металлургический комплекс) после девятилетнего простоя введена в строй электропечь для производства ферросилиция. На данный момент агрегат выпустил первые тонны продукции марки ФС-45.

Ремонт и работы по запуску печи производились силами сотрудников предприятия.

«Несмотря на артобстрелы, предприятие не прекращало работу, а коллектив завода регулярно проводил необходимые работы по обеспечению полного функционирования всего технологического оборудования», — отметили в администрации завода.

Продукция СЗФ востребована на всех металлургических предприятиях контура. Ферросплавы используются для производства многих марок стали.

На всех предприятиях комплекса производственные мощности стабильно увеличиваются. Ремонт и восстановление оборудования — одна из первоочередных задач ЮГМК как развивающейся компании.