На Стахановском заводе ферросплавов ввели в эксплуатацию печь для производства ферросилиция
На Стахановском заводе ферросплавов (ЛНР, входит в Южный горно-металлургический комплекс) после девятилетнего простоя введена в строй электропечь для производства ферросилиция. На данный момент агрегат выпустил первые тонны продукции марки ФС-45.
Ремонт и работы по запуску печи производились силами сотрудников предприятия.
«Несмотря на артобстрелы, предприятие не прекращало работу, а коллектив завода регулярно проводил необходимые работы по обеспечению полного функционирования всего технологического оборудования», — отметили в администрации завода.
Продукция СЗФ востребована на всех металлургических предприятиях контура. Ферросплавы используются для производства многих марок стали.
На всех предприятиях комплекса производственные мощности стабильно увеличиваются. Ремонт и восстановление оборудования — одна из первоочередных задач ЮГМК как развивающейся компании.
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