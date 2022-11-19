Тридцать тысяч цыплят поселились в реконструированном цехе Шекснинской птицефабрики
Шекснинская птицефабрика, расположенная в Вологодской области, провела реконструкцию птичника для содержания и откорма бройлерного стада. Теперь там находятся тридцать тысяч суточных цыплят.
В цехе частично отремонтировали стены и пол, систему поения и кормления птиц. Установили систему микроклимата (приточно-вытяжную вентиляцию). Реконструкцию проводили за счёт средств предприятия: было направлено порядка 14 миллионов рублей.
Этот объект является для птицефабрики экспериментальным, и при получении хороших показателей предприятие реконструирует другие корпуса, сообщает Департамент сельского хозяйства Вологодской области.
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