В Брянске открыли центр ядерной медицины

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Уникальный комплекс открылся на базе Брянской областной больницы № 1. Центр ядерной медицины оснащен ПЭТ-КТ — сканером премиум-класса. Сканер может обеспечить около пяти тысяч исследований в год. Объем инвестиций превысил 250 миллионов рублей.

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Вице-президент компании «МедИнвестГрупп» Павел Головин пояснил почетным гостям, что устройство обладает коротким туннелем гентри, что значительно повышает комфорт пациента на всех этапах сканирования. В то же время данная установка оказывает реальную поддержку специалисту, упрощая обследование и сокращая затраты времени, сил и нервов оператора при значительном наплыве пациентов. Высокая степень автоматизации и стандартизации позволит выбрать подходящий протокол из имеющихся списков и применить его для разрешения поставленной задачи. Одновременно можно внести индивидуальные изменения в соответствии с каждым конкретным клиническим случаем.

Особо важно, что возможность проходить высокоточную диагностику у себя дома значительность повысит доступность процедуры для жителей области. Центр «ПЭТ-КТ» диагностики ориентирован на пациентов направляемых онкологами области по системе ОМС, с направлением от консилиума Брянского областного онкологического диспансера.

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