В Брянске состоялась церемония открытия филиала 1586-го военного клинического госпиталя на 150 мест, включающий административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный и инфекционный корпуса.

Это объект, который способен принимать и лечить до 5 тысяч пациентов в год в стационарных условиях. Он способен оказывать амбулаторную помощь порядка 40 тысячам пациентов в год.

На базе филиала также возведены две вертолетные площадки, гаражно-складской корпус и пищеблок с продовольственным складом. Всего на территории объекта построено более 20 зданий и сооружений общим объёмом более 26 тысяч квадратных метров.Здесь будут работать порядка 300 врачей, которые будут оказывать современную высокотехнологическую помощь как военнослужащим, так и жителям Брянской области.

В филиале будут работать отделения: приемное; хирургическое (на 40 мест, с палатами гнойной хирургии, оперблоком, первичным онкологическим, гинекологическим, оториноларингологическим и офтальмологическим кабинетами); анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии на 5 мест и кабинетом клинической трансфузиологии); терапевтическое (на 35 мест); неврологическое (на 20 мест); инфекционное (на 30 мест, с приемно-диагностическими боксами); кожно-венерологическое (на 20 мест); физиотерапевтическое; лабораторное (с бактериологической лабораторией); функциональной диагностики (с кабинетом ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистой системы); терапевтическое (с дневным стационаром на 10 мест). Оборудованы кабинеты: рентгена и компьютерной томографии, УЗИ, эндоскопии, стоматологические с зуботехнической лабораторией. Есть также поликлиника, аптека и даже подвижной рентгеновский кабинет.

Объем оборудования — более 13 тысяч единиц, в том числе и высокотехнологичная диагностическая аппаратура: компьютерный томограф, флюорограф, аппараты рентгена и УЗИ разных модификаций и другие.