В Брянске открыт новый филиал военного клинического госпиталя
В Брянске состоялась церемония открытия филиала 1586-го военного клинического госпиталя на 150 мест, включающий административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный и инфекционный корпуса.
Это объект, который способен принимать и лечить до 5 тысяч пациентов в год в стационарных условиях. Он способен оказывать амбулаторную помощь порядка 40 тысячам пациентов в год.
На базе филиала также возведены две вертолетные площадки, гаражно-складской корпус и пищеблок с продовольственным складом. Всего на территории объекта построено более 20 зданий и сооружений общим объёмом более 26 тысяч квадратных метров.Здесь будут работать порядка 300 врачей, которые будут оказывать современную высокотехнологическую помощь как военнослужащим, так и жителям Брянской области.
В филиале будут работать отделения: приемное; хирургическое (на 40 мест, с палатами гнойной хирургии, оперблоком, первичным онкологическим, гинекологическим, оториноларингологическим и офтальмологическим кабинетами); анестезиологии-реанимации (с палатами реанимации и интенсивной терапии на 5 мест и кабинетом клинической трансфузиологии); терапевтическое (на 35 мест); неврологическое (на 20 мест); инфекционное (на 30 мест, с приемно-диагностическими боксами); кожно-венерологическое (на 20 мест); физиотерапевтическое; лабораторное (с бактериологической лабораторией); функциональной диагностики (с кабинетом ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистой системы); терапевтическое (с дневным стационаром на 10 мест). Оборудованы кабинеты: рентгена и компьютерной томографии, УЗИ, эндоскопии, стоматологические с зуботехнической лабораторией. Есть также поликлиника, аптека и даже подвижной рентгеновский кабинет.
Объем оборудования — более 13 тысяч единиц, в том числе и высокотехнологичная диагностическая аппаратура: компьютерный томограф, флюорограф, аппараты рентгена и УЗИ разных модификаций и другие.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На базе больницы создан современный комплексный медицинский центр ...а было выделено 1,9 млрд рублей, полмиллиарда составили инвестиции региона.
- На острове Сахалин специалисты Военно-строительной компании (ВСК) завершили создание административно-поликлинического корпуса военного госпиталя.
- В Кудымкаре достроили новый хирургический корпус окружной больницы. Ст...кт для всего Коми-Пермяцкого округа, где проживает более 100 тысяч человек.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0