На Климовском трубном заводе освоили выпуск пластиковых ТБД

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Для реализации масштабного проекта по развитию коммунальной инфраструктуры в Подмосковье с Климовского трубного завода (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК) ведут поставки уникальных труб большого диаметра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В кратчайшие сроки на Климовском трубном заводе (КТЗ) был освоен выпуск пластиковых труб КОРСИС ПЛЮС диаметром 3,5 метра. Уникальные трубы были необходимы для проекта по переустройству Акуловского водоканала, в рамках которого открытый участок был заменен на закрытый за счет труб большого диаметра.

Ранее предприятие не выпускало продукцию такого большого диаметра. Для подготовки к выпуску труб такого масштаба специалистами КТЗ была модернизирована технологическая линия: усовершенствованы станции съема трубы, намотки, охлаждения и фрезерования, установлены дополнительные газовые горелки для равномерного нагрева технологического инструмента, модернизирован механизм кран-балки для перемещения готовой продукции по этапам линии.Также специалисты завода разработали новые профили для изготовления труб, освоили методы их стыковки и сварки.

В результате в 2022 году КТЗ успешно освоил выпуск и начал производство пластиковых труб диаметром 3,5 метра. Первая партия труб была поставлена в рамках переустройства участка Акуловского водоканала в Московской области.

За счет расширения линейки продукции КТЗ рассчитывает повысить спрос на свою продукцию.