Подмосковный завод «ВДК» в Королеве начал серийное производство новых насосов для очистных сооружений. Разработка компании, входящей в Группу ПОЛИПЛАСТИК, позволит заместить иностранное оборудование на российских объектах коммунального хозяйства.

Новое насосное оборудование предназначено для высокоточного дозирования коагулянта. Этот реагент используется на канализационных очистных сооружениях для удаления примесей из производственных и ливневых стоков.

Конструкция насоса включает три рабочих части, что обеспечивает стабильность и ювелирную точность в процессе дозирования химикатов. Благодаря этому повышается эффективность очистки воды и соблюдаются строгие экологические нормативы.

Проект был реализован в сжатые сроки с применением российских комплектующих. Специалисты «ВДК» выполнили полный цикл работ — от проектирования и разработки до испытаний готового продукта в реальных условиях на действующих очистных сооружениях. Производство и сборка оборудования полностью локализованы на площадке в Королеве.