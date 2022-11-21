Зубошлифовальный станок SMG405GF3 успешно сдан на ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»

На предприятии ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» — одном из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники (РБ, г. Гомель) введен в эксплуатацию зубошлифовальный станок с ЧПУ модели SMG405GF3 производства ООО «ИТЦ СТАНЭКСИМ».

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Данный проект возник в связи с потребностью ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» в замене физически и морально устаревшего оборудования для обработки шестерен новым современным зубошлифовальным оборудованием с ЧПУ.ИТЦ СТАНЭКСИМ в качестве решения предложил зубошлифовальный станок собственного производства SMG405GF3. Заказчик решил доверить изготовление высокотехнологичного оборудования отечественному производителю т.к. он полностью соответствовал техническому заданию и потребностям производства.Станок SMG405GF3 предназначен для профильного шлифования прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес, позволяет обрабатывать заготовки диаметром до 400 мм, Оснащен встроенной системой подготовки управляющих программ собственной разработки ИТЦ СТАНЭКСИМ. Алгоритмы, заложенные в ПО для оценки накопленной погрешности шага Fpr, погрешности направления зуба Fbr, погрешности профиля зуба Ffr разработаны в соответствии с требованиями отечественных стандартов.В ходе приемо-сдаточных испытаний была выполнена обработка деталей Заказчика: шестерня КЗК-12-0123605 и КЗК-12-0123606 Сателлит. © static.tildacdn.com

В процессе обработки был достигнут 3-4 класс точности. Достигнутые параметры значительно превышают требования Заказчика к готовым деталям. Измерения были проведены на контрольно-измерительной машине «Zeiss».

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После приемо-сдаточных испытаний проведено обучение технических специалистов ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ». Станок уже задействован на производстве.