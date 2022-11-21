В Ростовской области запущены две линии глубокой переработки кукурузы

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Компания «Амилко» запустила в Миллерово Ростовской области новую производственную линию цеха сушки крахмала. Оборудование позволит увеличить суточное производство до 300 тонн сухого товарного кукурузного крахмала.

Также завод «Амилко» наладил выпуск глюкозного сиропа. Продукт используется для производства кондитерских изделий и замещает на рынке импортный аналог.

Сироп выпускается в новом цехе мелкой фасовки, который позволяет фасовать сиропы в тару для розничных потребителей.

К реализации крупного инвестиционного проекта по модернизации действующего производства по переработке кукурузы компания приступила в 2015 году. В результате мощность действующего крахмалопаточного комбината должна вырасти в 2026 году до переработки 500 тысяч тонн сырья в год.

Общий объём инвестиций по проекту составляет 7,5 млрд рублей, из которых за 7 лет уже инвестировано 4 млрд.

В настоящее время завершено строительство элеватора на 54 тысячи тонн с зерносушильным комплексом, готов и цех сушки крахмала мощностью 300 тонн в сутки. Практически завершены работы по внутриплощадочному газоснабжению, идёт реконструкция очистных сооружений, как рассказали на предприятии.