В Рязанской области запущено производство осветительного оборудования для судостроительной отрасли

© www.metalinfo.ru

Министерство экономического развития региона сообщает о том, что в Рязани состоялся запуск производства осветительного оборудования для поставок судостроительной отрасли Российской Федерации и подписание Соглашения о сотрудничестве между ООО «МГК «Световые Технологии» и АО «СПО «Арктика».

Международная группа компаний «Световые Технологии» (ООО «МГК «Световые Технологии») стала первым российским производителем, который начинает разработку и массовый выпуск продукции для судостроительной отрасли.

Основной производственный комплекс компании в Рязани площадью 63 тыс. кв. метров располагает для этого всеми возможностями: собственным технологическим оборудованием для литья алюминия и пластика под давлением, производством источников питания, источников света, участком сборки готовой продукции, а также своей испытательной лабораторией.

В настоящее время ассортимент выпускаемой предприятиями ООО «МГК «Световые Технологии» продукции насчитывает более 9 000 светильников, которые используются на ключевых объектах инфраструктуры страны (АЭС, ТЭК, РЖД и др.), а также для создания комфортной городской инфраструктуры и обеспечения энергоэффективности.