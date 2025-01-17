В России активно идет строительство дноуглубительного речного флота

В России активно идет строительство дноуглубительного речного флотаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК формируются корпуса земснарядов со сменными фрезерным и роторно-ковшовым рыхлителями для углубления судоходных рек. Специализированный флот строится по российскому проекту 93.159А с максимальным использованием отечественного судового комплектующего оборудования.
Особенность данного проекта заключается в том, что на судах имеются два вида рыхлителей: фрезерный и роторно-ковшовой, которые будут меняться в зависимости от типа грунта. Стоит отметить, что дноуглубительное оборудование, гидравлика, технологические лебедки, а также вся автоматика — российского производства.
Контракт на поставку серии из шести судов подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией. К строительству первых трех земснарядов астраханские судостроители приступили в 2024 году. Строительство еще трех заказов начнется в этом году, закладка первого из которых запланирована в марте.
Основное назначение судов — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряды также будут использоваться для очистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических сооружений.
Технические характеристики проекта: габаритная длина — 60,45 м; габаритная ширина — 12,3 м; осадка — 1,5 м; высота борта на миделе — 2,97 м; глубина разработки (минимальная/максимальная) — 2/10 м; диаметр пульпопровода — 550 мм; автономность — 14 суток.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Innokentij90