В России активно идет строительство дноуглубительного речного флота

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На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК формируются корпуса земснарядов со сменными фрезерным и роторно-ковшовым рыхлителями для углубления судоходных рек. Специализированный флот строится по российскому проекту 93.159А с максимальным использованием отечественного судового комплектующего оборудования.

Особенность данного проекта заключается в том, что на судах имеются два вида рыхлителей: фрезерный и роторно-ковшовой, которые будут меняться в зависимости от типа грунта. Стоит отметить, что дноуглубительное оборудование, гидравлика, технологические лебедки, а также вся автоматика — российского производства.

Контракт на поставку серии из шести судов подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией. К строительству первых трех земснарядов астраханские судостроители приступили в 2024 году. Строительство еще трех заказов начнется в этом году, закладка первого из которых запланирована в марте.

Основное назначение судов — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряды также будут использоваться для очистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических сооружений.

Технические характеристики проекта: габаритная длина — 60,45 м; габаритная ширина — 12,3 м; осадка — 1,5 м; высота борта на миделе — 2,97 м; глубина разработки (минимальная/максимальная) — 2/10 м; диаметр пульпопровода — 550 мм; автономность — 14 суток.

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