Атомный ледокол «Якутия» спущен на воду

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В Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Якутия». Он стал четвертым судном в программе по обновлению гражданского ледокольного флота России. Вскоре «Якутия» отправится на освоение арктических широт.

Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Длина судна — более 170 метров. До спуска на «Якутию» были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Первые два ледокола этой серии под названиями «Арктика» и «Сибирь» уже несут службу. Ещё один сдадут в 2026 году, а через год на судоверфи «Звезда» закончат сверхмощный атомный ледокол «Россия».

Строительство новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и 10510 вошло в план развития Северного морского пути до 2035 года. Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.

Технические характеристики ледоколов:

— Длина 173,3 м,

— Ширина 34 м,

— Водоизмещение 33,5 тысячи тонн.

Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трёх метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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В процессе строительства

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