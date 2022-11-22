На Алтае запущен завод по переработке масличных культур

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22 ноября Сибирский экспортный союз «SEUS» открыл новый завод на территории Заринского элеватора. Он будет производить 57 тонн растительного масла в сутки.

«Завод предназначен для переработки зерна масличных культур в количестве 150 тонн в сутки. На данный момент это лён и рапс. <…> Получается … растительное масло в объеме 57 тонн в сутки. Высокопротеиновый жмых, получаемый в качестве отходов, подходит для корма животных, а лузга для производства топливных брикетов для котельной маслозавода», — сообщил директор Заринского элеватора Роман Щипанов.

В строительство завода инвестировали 280 млн рублей. Создано 27 новых рабочих мест.

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Завод планировали открыть в мае 2021 года, однако из-за последствий пандемии и экономических трудностей строительство затянулось. Пока станки настроены на отжим льняного и рапсового масла, но в дальнейшем будет производиться и подсолнечное масло. Завод включает в себя три отделения — зерноочистительное для подготовки зерна, прессовое и отделение готовой продукции, которое включает в себя 12 ёмкостей по 60 тонн каждая для хранения масла и бункера для жмыха на 700 тонн. В прессовом отделении применяется метод двойного горячего отжима.

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«Сегодня потребление растительных масел в мире растет, выросший спрос на него вызван изменением потребительского рациона, все большей приверженностью населения к здоровому питаю. Для края производство растительных масел является одним из перспективных направлений экспорта. За последние три года экспорт масложировой продукции в крае увеличился в 1,6 раза и составил более $60 млн., — сообщили на церемонии открытия завода.

В 2023 году компания, у которой уже есть девять элеваторных комплексов и четыре завода, планирует восстановить четыре зерновых склада и увеличить ёмкости на 10 тыс. тонн.