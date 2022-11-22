Модуль «ПЧМ. СОЮЗ» помогает создать чистую зону в сложных «полевых условиях»

АНО «АВТех» — специалист в оборудовании лабораторий. Но компания разрабатывает не только стационарные конструкции, а также передвижные, ориентируясь на желания и предпочтения заказчиков. И да, некоторым клиентам необходимы именно мобильные решения, чтобы оборудовать чистые локальные зоны в нестандартных условиях.

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С помощью модуля «ПЧМ. СОЮЗ» можно оборудовать чистую зону 5-7 классов по ISO 14644-1.

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Решение соответствует стандартам U.S. Federal Standard 209E (9/1992) Eng и ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002. У конструкции нет потолочного крепления, ее можно передвигать по помещению. Все благодаря удобным роликовым колесам на опорах. «ПЧМ. СОЮЗ» оборудован одним фильтромодулем.

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Возможно и сооружение большой чистой зоны, когда соединяют несколько модулей-блоков.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/W01VL