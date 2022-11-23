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Новые заводы и цеха

На Сахалине заработал цех по производству беспилотников

 © sakhalin.gov.ru

Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе СКБ САМИ. Здесь начали собирать модель квадрокоптера, управлению которой бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне. Уже до конца года планируется собрать 100 беспилотников, а по мере расширения цеха выпуск дронов доведут до 300 единиц в месяц.

Планируется выпуск нескольких моделей дронов, которые военные смогут применять в разведке, корректировке огня и для доставки грузов. Также разрабатываются сельскохозяйственные БПЛА.

Выпускаемые модели изготовлены с учётом рекомендаций инструкторов, которые обучают военных на тренировочной базе Успеновского военного полигона.

Также планируется организация учебного класса для подготовки технических специалистов и инструкторов, сообщил представитель СКБ САМИ.
Источник: https://sakhalin.gov.ru/index.php?i...sh=9b181d2ae1f539859ef78904323e036e

беспилотники, Сахалинская область
  • rvk rvk
    23.11.2222:19:41

    Выглядит он, мягко говоря, кустарно.

    #1256039
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