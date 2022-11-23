«РОСТерм» открыл в Санкт-Петербурге новый цех по производству кабель-каналов

22 ноября прошло торжественное открытие нового цеха «РОСТерм» по производству кабель — каналов.

Было запущено производство высококачественного кабельного канала под брендом MIRKL. Новое современное оборудование позволит выпускать до 3 млн погонных метров продукции. В качестве материала для производства кабель-каналов используется поливинилхлорид.

Экструзионное оборудование по выпуску кабель-каналов установлено в помещении размером 2500 кв. м, специально построенном для нового производства. РОСТерм планирует разместить на новых площадях ещё четыре линии по выпуску труб из сшитого полиэтилена PE-Xa (две линии будут смонтированы до конца 2022 года), увеличить участок формовки фитингов с 12 до 33 пластавтоматов, а в следующем году инвестировать в новое производство по обработке латунных изделий и балансировочной арматуры. Речь идет и о развитии линейки для электрики: ранее РОСТерм уже приступил к производству распределительных коробок в объеме 1,2 млн штук в год.

В сложившихся экономических условиях стратегия компании направлена на обновление продукции и наращивание выпуска самых востребованных изделий, в том числе флагманского продукта из сшитого полиэтилена PE-Xa — оптимизированного варианта аксиальной системы REHAU. В текущем году производство этой единственной в РФ системы уже превысило 6 млн метров, которых хватило бы на оснащение 200 многоквартирных домов. В 2023 году планируется удвоить выпуск за счёт инвестиций в новые линии и благодаря совместной с СИБУРом разработке аналогов сырья.

Начиная с 2014 года компания РОСТерм произвела 150 миллионов метров труб и реализовала более 2,5 тысячи проектов в новом жилищном строительстве. Объем постоянной складской программы составляет 600 млн рублей, ассортимент продукции — порядка 25 тысяч товарных позиций.

«РОСТерм» считается одним из крупнейших производителей инженерного обеспечения объектов жилого, коммерческого и социального строительства России. За время своей работы компания произвела 150 миллионов метров труб и реализовала более 2,5 тысяч проектов в новом жилищном строительстве.

https://asninfo...o-kabel-kanalov