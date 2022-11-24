Омск — один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный культурный, спортивный и промышленный центр. Хочу показать вам один из арт-объектов в Омске, это вот эти подсвеченные опоры ЛЭП. Сделали их в 2019 году к приезду Владимира Путина. К XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Установлены они на 8-й Линии на участке от улицы Ипподромной до улицы Масленникова, светятся в темное время суток всеми цветами радуги. Когда они тут появились, омичи сравнили опоры ЛЭП с Эйфелевой башней, которая также подсвечивается.

Это я все к чему, завтра мы поедем в гости к компании, которая вот такие вот опоры ЛЭП и изготавливает. АО «Омский электромеханический завод» основан в 1958 году. Входит в число крупнейших производителей металлоконструкций для энергетической, нефтяной и газовой отрасли. Полный цикл работ — от проектирования до выпуска и горячего цинкования конструкций. Производственная мощность — до 25 000 тонн конструкций в год. Первый в Омске цех горячего цинкования металлоконструкций. Мощностью 30 000 тонн в год. Основной вид деятельности — производство металлоконструкций и опор ЛЭП. Часть продукции подвергается антикоррозийной обработка методом горячего цинкования, для защиты происходит и покраска металлоконструкций. Сегмент рынка по окрашенным металлоконструкциям стал резко увеличиваться. Для того, что выполнять необходимые объемы, на ОЭМЗ была запущена зона открытой окраски.

Зона открытой окраски имеет огромные размеры — 18×21×7 метров. Имеет в составе 42 дальнобойных сопла. 84 воздушных регулируемых клапана. Предусмотрен вентиляционный агрегат с общепромышленными двигателями с расходом воздуха 50.000 м3 в ч. Теплообменник газовый из нержавеющей стали с внутренним сгоранием природного газа. Пластинчатый рекуператор тепла. Шкаф управления. Панель управления выносная.

Проходная камера дробеструйной очистки SPK-SBB-15.5. Комплектация камеры: 2 сервисные двери с системой «антипаника» 800×2000 мм. 3 напольных продольных конвейера. 1 напольный поперечный конвейер. Предусмотрена вентиляционно-фильтровальная установка с номинальным расходом воздуха 25.000 м3 в ч. Воздуховоды для рециркуляции. Силос для дроби. 1 комплект дробеструйных шлангов и сопел. Вытяжная отбойная перегородка.

Как и обещал — в конце сыграем в хоккей!

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