Краснокамский РМЗ разработал навесной фронтальный погрузчик для тракторов

Краснокамский РМЗ разработал навесной фронтальный погрузчик FRONTLIFT PRO для мощных тракторов Краснокамский ремонтно-механический завод выпустил модификацию навесного фронтального погрузчика FRONTLIFT для тракторов мощностью от 130 л.с. Погрузчик FRONTLIFT PRO можно использовать на большинстве современных тракторов благодаря разным монтажным креплениям.

Пока новый фронтальный погрузчик агрегатирован к китайским тракторам LOVOL 1304, в ближайшее время будут представлены варианты, адаптированные к тракторам «Беларус» и YTO. В перспективе завод планирует выпуск модификаций для китайских тракторов KAT, Tavol и Zoomlion, российских — ULAN и Terrion, американских AGCO и John Deere, европейских — Case IH, CLAAS, Deutz-Fahr и Zetor.

Модифицированное навесное оборудование обеспечено быстросъемным механизмом стрелы с трактора и быстросменным захватом рабочего органа типа EURO. Фронтальный погрузчик FRONTLIFT PRO базово укомплектован трёхкоординатным джойстиком для автоматического управления и упорной стойкой. FRONTLIFT PRO можно подключить напрямую к гидравлической системе трактора и управлять им с помощью рычагов гидрораспределителя базовой машины. Грузоподъемность нового погрузчика — 2200 килограммов.

Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ:

— Для нового погрузчика FRONTLIFT PRO модернизированы и рабочие органы, разработаны, например, более вместительные ковши. Поэтому оборудование отличается и более высокой производительностью. Стрела погрузчика поднимает груз на высоту до 4,5 метров, то есть он способен нагрузить грузовик практически с любой высотой борта. Таким образом погрузчики FRONTLIFT PRO могут выполнять более серьёзные задачи и приносить пользу крупным сельхозпредприятиям и коммунальным подрядчикам. Мы стремимся к тому, чтобы оборудование FRONTLIFT было доступно всем, поэтому адаптируем его к разным моделям тракторов.