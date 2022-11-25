Четыре энергоблока Луганской ТЭС возобновили работу

© politrada.com

Как сообщили 24 ноября в Министерстве энергетики Российской Федерации: «Для энергоснабжения и теплообеспечения в ЛНР восстановлены 4 блока Луганской ТЭС».

Луганская ТЭС, расположенная в г. Счастье Луганской Народной Республики — одна из крупнейшая ТЭС Восточной Европы. Запущена в 1956 году. Общая установленная мощность в 1989 году достигла 2300 мегаватт (МВт). Тогда на станции работали 8 энергоблоков: 5×200 МВт, 2×175 МВт, 1×100 МВт. Ресурсной базой станции были уголь марки, А Донбасса, природный газ, мазут.

А потом была Украина и война. В феврале 2022 года остановлена работа последнего энергоблока Луганской ТЭС.

После освобождения г. Счастье 28 февраля 2022 года Правительство Луганской Народной Республики заявило о необходимости быстрейшего восстановления работы ТЭС.

После разминирования территории и восстановления линий электропередач в апреле начались работы по восстановлению теплоэлектростанции.

В начале апреля на территории ТЭС начали работать 2 трансформатора, запитанные с подстанции Кировская г. Луганска. Электроэнергия была подана в машинный зал и другие отделения ТЭС для подготовки к восстановлению и вводу в эксплуатацию.

Торжественная церемония запуска первого энергоблока Луганской ТЭС (энергоблок № 13) состоялась 7 мая.

9 мая был запущен второй энергоблок (энергоблок № 14).

Это позволило в полном объеме возобновить работу Алчевского металлургического комбината и Стахановского завода ферросплавов, других предприятий ЛНР.

В июне введён в эксплуатацию третий энергоблок (№ 10). Мощность ТЭС достигла 540 МВт.

На сегодня Луганская ТЭС работает на полную мощность. Луганская Народная Республика полностью обеспечена электроэнергией.

https://guprsk....dgotovka-k-ozp/

https://ria.ru/...1833962027.html