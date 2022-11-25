Тепличные хозяйства ориентируются на отечественные субстраты из минеральной ваты

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Объем потребления субстратов из минеральной ваты для тепличных хозяйств в 2022 году составил 3,2 млрд руб. Это на 28% больше, чем в прошлом году, когда рынок оценивался в 2,5 млрд руб. При этом аграрии испытывают перебои с импортными поставками и активно переходят на отечественную продукцию.

Одна из основных тенденций в сегменте субстратов из минеральной ваты — переориентация тепличных хозяйств, ранее работавших на импортных материалах, на отечественные. Это связано с перебоями в поставках, усложнением и удорожанием логистики иностранной продукции. В целом, доля применяемых сегодня отечественных субстратов достигает 90-92%.

Потребление российских субстратов из минеральной ваты растет за счет кубиков для рассады, значительная часть которых ранее поставлялась из Европы. Кроме того, наблюдается активный переход производителей томатов, использовавших импортные кокосовые маты, на отечественные минераловатные материалы.

По словам Василия Ткачева, руководителя направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, мы наблюдаем активный рост интереса к отечественным субстратам из минеральной ваты со стороны тепличных хозяйств. «Если до марта 2022 доля импорта кубиков из Европы составляла от 7 до 10% от общего объема рынка минеральных субстратов, то сегодня она стремительно сокращается из-за остановки поставок, проблем с логистикой и непрогнозируемого увеличения сроков доставки. По этой же причине агрохолдинги отказываются от ввоза из-за границы кокосовых матов. В некоторых случаях задержки достигают 5 месяцев, что для аграриев совершенно неприемлемо — если они не успевают посадить и вырастить урожай к высокому сезону, они теряют прибыль. Чтобы сохранять рентабельность, тепличным хозяйствам нужна стабильно высокая урожайность. Поэтому оптимальным выходом для них становится переход на закупки у отечественных компаний», — отметил он.

В такой ситуации российские предприятия с трудом справляются с ростом заказов и работают при максимальной загрузке. Облегчить положение поможет открытие новых линий по выпуску субстратов из минеральной ваты, запланированное в 2023 году. По прогнозам экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ, это позволит увеличить объем предложения минераловатных субстратов по итогам следующего года на 20%

Так, на «Заводе ТЕХНО» в Ростовской области в июне начнет работу линия по производству кубиков для рассады, вегетационных матов и пробок для сеянцев из каменной ваты под маркой SPELAND. Ее мощность составит 160 тыс. куб. м готовой продукции в год. Она сможет обеспечивать потребности тепличных хозяйств в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Оборудование для новой линии уже доставлено на завод, весной завершатся строительные и обустройство складских помещений.

В 2022 году продолжилась тенденция поглощения мелких хозяйств крупными агрохолдингами. При этом общая площадь теплиц в России за год практически не изменилась и осталась на уровне 4-4,5 тыс. га. При этом на 1 млн человек в нашей стране приходится всего 12 га теплиц, в то время как в Германии эта цифра равна 41 га, в Нидерландах — 609 га, а в Испании — 1120 га.

Все большую силу набирает тренд переработки и вторичного применения материалов. Многие аграрии предпочитают сдавать отработанные субстраты на утилизацию, вместо того чтобы отправлять их на полигоны ТБО. Это позволяет тепличным хозяйствам снизить затраты на размещение отходов и уменьшить нагрузку на бизнес. Субстраты принимают на переработку некоторые производители минеральной ваты, в том числе ТЕХНОНИКОЛЬ. Использованные материалы измельчают и добавляют к сырью для выпуска новых продуктов. Например, рязанский «Завод ТЕХНО» за первые 10 месяцев 2022 года переработал около 4,3 тыс. куб. м минераловатных отходов агропрома.