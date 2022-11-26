Мукомольные комплексы открылись в Курганской и Тюменской областях

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— в г. Щучье Курганской области заработала вторая очередь мельничного комплекса АО «Муза»

Запуск комплекса позволил существенно увеличить мощности предприятия, объём переработки зерна вырос вдвое с 250 тонн в сутки до 500 тонн.

Объём инвестиций составил 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест.

Мельничный комплекс состоит из нескольких отделений: в первом формируют партию и задают качество готовой продукции, во втором — происходит зерноочистительный процесс

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Как отметил директор по развитию Илья Кравченко, при очистке зерна убираются все примеси, которые должны быть исключены для получения высококачественной продукции. За этим здесь следят особенно строго, потому что помимо муки предприятие выпускает и манную крупу, которую используют для детского питания.

После очистки зерно поступает в размольное отделение, где идёт сортировка муки по сортам и фасовка. Хранится продукция на автоматизированном складе.

Программное обеспечение мельничного комплекса российского происхождения, а в котельной установлено оборудование, произведенное в Санкт-Петербурге. Продукцию «Муза» реализует не только в Курганской области, налажены рынки сбыта в российские города-миллионники.

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— в Голышманово Тюменской области начал работу мукомольный комплекс

Здесь установлено оборудование мощностью переработки до 70 тонн зерна в сутки.

Его стоимость более 20 млн рублей. Пшеницу перерабатывают в муку первого и высшего сортов. Второй продукт — отруби. Закупают сырьё для мукомольного комплекса у производителей из Голышмановского городского округа, Казанского и Омутинского районов.

Юсиф Сулейманов, руководитель мукомольного комплекса: «В данный момент много фермеров. Зерно осталось, они не могут его продавать. Раньше всегда на экспорт отправляли, сейчас они ищут, как ещё это реализовать. У нас зерно моется, потом идёт на сушку, потом на переработку».

В планах — выйти на полную мощность: перерабатывать до 6 000 тонн зерна в год. Для этого потребуется увеличение штата с 8 человек до 20. Сейчас есть вакансии кладовщика, бухгалтера, лаборанта и рабочих в цех.

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