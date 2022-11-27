В Татарстане начато производство лёгких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго»

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В Татарстане запустили проект по организации производства автомобилей под собственным брендом «Соллерс» на площадке ОЭЗ «Алабуга».

Помимо коммерческих единиц, были представлены машины специального назначения: школьные автобусы, маршрутные перевозки, скорая помощь. Новые российские продукты получили названия «Атлант» и «Арго». Также показана версия автомобиля на электродвигателе.

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Представители «Соллерс» проинформировали, что на ближайший квартал все автомобили уже нашли своего покупателя. В планах — выпускать до 30 тыс. автомобилей в год. Эта продукция очень востребована на российском рынке.

© tatarstan.ru

В части последующей локализации есть четкий сверстанный план по наращиванию и компонентой базы, и агрегатов. Большой перечень поставщиков приходится на Татарстан. Это и штамповка, и литье, и поставка пластиковых изделий. Есть спланированный график мероприятий по увеличению уровня локализации. Всё это прописано в специнвестконтракте.

© tatarstan.ru

С 2023 года стартует масштабная программа локализации новой линейки, которая будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси, изделий из пластика. Общий объем инвестиций в новый проект составит более 5 млрд. рублей.

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Фото: https://www.tat...sollers-5887973