Alias Group завершила первый этап по реализации завода продуктов быстрого приготовления в России

Инвестиционная компания Alias Group подвела итоги первого этапа проекта по строительству российского завода по производству продуктов быстрого приготовления.

Компания «Макаронная фабрика-Юга» (входит в структуру Alias Group) и администрация Краснодарского края договорились о строительстве завода по производству продуктов быстрого приготовления в рамках ПМЭФ-2022. Свои подписи под соглашением поставили глава Кубани и собственник Alias Group Борис Юнанов.

Завод будет выпускать для российского рынка продукт — пасту быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с соусами из натуральных ингредиентов премиум-класса. Запуск первой очереди предприятия в эксплуатацию планируется в конце 2024 года в Краснодаре.

На первом этапе работ «Макаронная фабрика-Юга» приобрела земельный участок 65,2 тыс. кв. м под строительство с возможностью последующего расширения производства. Общая площадь завода составит почти 12,9 тыс. кв. м. Он будет включать R&D-лабораторию, цех по смешиванию соусов, автоматизированные производственные, упаковочные и фасовочные линии, склады для сырья. Мощность завода составит 5,5 тыс. тонн готовой продукции в год, объем производства достигнет 58,5 млн упаковок.

На сегодняшний день проектная документация будущего завода по производству продуктов быстрого приготовления уже прошла экспертизу. В технологической части работ проведен тендер и подписаны договоры на оборудование, идут переговоры с производителями сырья и упаковок. Произведены расчеты топливно-энергетических ресурсов с учетом экологических норм, получены технические условия на подключение к инженерным сетям.

«Проект по строительству российского завода по производству продуктов быстрого приготовления уже получил необходимую экспертизу, зарегистрирована торговая марка. Активно работаем над фирменным стилем новой фабрики и дизайном, набираем штат профильных специалистов. Мы создаем совершенно новый продукт, который ранее не выпускался и не имеет аналогов в России», — говорит директор ООО «Макаронная фабрика-Юга» Лариса Гаджиева.

«Администрация Краснодарского края совместно с бизнесом стремится своевременно реагировать на современные вызовы. Кубань является лидером в ЮФО по привлечению инвестиций. На конец 2021 года в крае действовало свыше 50 мер господдержки инвесторов и бизнеса на сумму около 25 млрд руб. В рамках таких проектов активно развиваются туризм, агропромышленный комплекс и промышленность, появляются современные производственные комплексы и объекты социальной инфраструктуры. Российский завод по производству продуктов быстрого приготовления позволит укрепить экономику не только региона, но и страны в целом», — комментирует Глава Краснодарского края.