Почти 80 тыс. гектаров сельхозземель введено в оборот в России в 2022 году

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Реализация госпрограммы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, которая началась в 2022 году, позволила в этом году вернуть в оборот 79 тыс. га в 62 регионах.

В том числе 15 тыс. га возвращенных в оборот земель предназначены для выращивания экспортно-ориентированной продукции (зерновых и масличных культур).

Кроме того, в 7 регионах было предотвращено выбытие 35 тыс. га по естественно-природным причинам. «Для этого построили и ввели в эксплуатацию 15 мелиоративных сооружений. До конца года завершим ввод еще пяти объектов, за счет которых сохраним еще почти 8 тыс. га земель, — сообщали в Правительстве России. — Более 209 тыс. га сельхозземель были защищены от затопления благодаря расчистке мелиоративных каналов».

Это те мероприятия, от которых напрямую зависит дальнейший рост объёмов производства и расширение экспортных поставок продукции агропрома. Всего по итогам года за счёт мелиоративных мероприятий будет сохранено либо возвращено в оборот около 400 тыс. га земель. Это позволит нарастить производство сельхоз продукции как минимум на 2 млн тонн уже по итогам 2023 года.

В рамках мероприятий по возвращению в оборот заброшенных земель было возвращено более 15 тыс. га, которые получили крестьянские хозяйства в 9 регионах. Сформированы и готовы к дальнейшему предоставлению аграриям земельные участки общей площадью около 81 тыс. га в 22 регионах.

Говоря о нормативной базе этой сферы, стоит заметить, что в этом году в законодательстве о землепользовании было исключено несколько нормативных пробелов. В частности, уже с 1 января 2023 года крестьянские хозяйства смогут получать земельные участки из земель сельхозназначения в аренду без проведения торгов на срок до 5 лет.

Еще одно решение связано с созданием цифрового реестра сельхозземель. Закон уже вступил в силу.

Кроме того, до конца года Госдума планирует принять два законопроекта, один из которых позволяет решить проблему по возвращению в оборот невостребованных земельных долей (так называемые земли «молчаливых» дольщиков).

«Этой проблеме уже более 20 лет и началась она со времен реформирования колхозов. Согласно законопроекту невостребованные земельные доли, наконец смогут легально предоставляться в аренду, а с 1 января 2025 г. будут признаны муниципальной собственностью. Такое решение вернет в сельхозпроизводство более 11 млн га земель», — уточнили в Правительстве.

В рамках реализации Программы созданы карты-схемы земель 6 регионов: Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Белгородской, Московской, Калининградской областей. «В результате получена полная информация с контурами границ в отношении 12 млн га сельхозземель. Эта работа позволила выявить отсутствие сведений о 2 тыс. га сельхозземель в Едином государственном реестре недвижимости. В следующем году планируется создать цифровые карты-схемы на территории не менее 13 субъектов в отношении 39 млн га земель.