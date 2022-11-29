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Республика Мордовия граничит с Чувашией, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Рязанской областями. На самолёте из Москвы в Саранск можно долететь за 1,5 часа, на поезде за 9-10 часов. Саранск начинался с небольшой крепости с гарнизоном в 200 человек, затем вырос в торговый город, а со временем стал столицей целой республики с населением более 300 тысяч.

Первый строительный бум был в Саранске ещё в советское время, но и после распада СССР город продолжал обновляться. Много объектов построили в рамках празднования тысячелетия единения мордовского народа с народами России в 2012 году. А затем город готовили к Чемпионату мира по футболу 2018 года — здесь проводилось несколько важных матчей. Всё это отразилось на жизни и архитектуре города — он стал более современным, но сохранил и традиционные национальные черты.

1. Саранск основали в 1641 году как небольшую крепость для защиты от набегов из Крыма, Северного Кавказа, Причерноморья. Это было квадратное укрепление из мощных дубовых брёвен. По краям и в центре стен установили 8 деревянных башен высотой до 16 метров, а ещё одну построили в центре — на случай, если враги прорвутся внутрь. Изначально в крепости жили военные — казаки, пушкари, стрельцы. Гарнизон был рассчитан на 200 человек. Со временем крепость потеряла военное значение, выросла и превратилась в уездный город. С 1928 года Саранск считается центром Мордовии — сначала округа, затем автономной области и, наконец, республики.

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2. Застройку Саранска лично одобрила Екатерина II. Но до середины прошлого века большинство зданий в городе было деревянными. Кардинально перестраивать город начали в 1930-х, в 1960-х в Саранске появилось много новых жилых районов. И даже после распада СССР строительство в городе не остановилось — свою роль сыграл тысячелетний юбилей дружбы народов и Чемпионат мира по футболу 2018.

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3. В Саранске есть свой МГУ — Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева. Это крупнейший ВУЗ в регионе. История МГУ началась с первого местного высшего учебного заведения — Мордовского агропединститута, который был открыт ещё в 1931 году.

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4. По стилю корпус напоминает сталинский ампир в современном исполнении, но это новое здание — его построили в 2016 году.

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5. Здание МГУ — самое высокое в Саранске. В нём 17 этажей, а общая высота со шпилем — 90 метров. Наверху есть смотровая площадка, с которой видно весь город.

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6. От ближайшего регионального центра — Пензы — Саранск отделяют 128 км, от столицы РФ — 500 км по прямой и 642 км по автотрассе. Местное время соответствует московскому.

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7. Территория площади Тысячелетия разделена на две части — для массовых гуляний и тихого отдыха. В центре есть большой фонтан, а в «тихой» парковой зоне рядом с библиотекой — монумент «Камень тысячелетия», на котором выгравирована цитата В. В. Путина о единстве народов. Площадь окружают самые заметные здания города — Саранск-Арена, ТРЦ «Огарев Plaza», Национальная библиотеки имени Пушкина. Площадь построили в 2012 году, до этого здесь находился стадион «Светотехника».

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8. Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева основан в 1935 году. Новое здание у театра появилось в 2011 году. В оформлении архитекторы использовали национальные цвета и орнамент.

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9. Советская площадь — главная в городе. Именно здесь когда-то строили первые здания будущего города. Это была базарная площадь, здесь проводили все общие собрания. И до сих пор Советская площадь — основное место для городских праздников. За время существования площадь сменила несколько названий — Соборная, Базарная, Верхнебазарная, Революции. Но за несколько последних десятилетий здесь почти ничего не изменилось.

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10. Дом Республики по задумке архитекторов должен напоминать развевающееся знамя. Чтобы усилить эффект, здание хотели отделать красным гранитом. Но в итоге использовали для отделки белый известняк — так в городе появился собственный «Белый дом». Сейчас в здании располагается администрация, Аппарат Правительства республики, счётная палата и другие министерства и госслужбы.

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11. Фонды мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг насчитывают более 40 тысяч единиц хранения. Это документы, фотографии, фронтовые письма, награды, личные вещи и оружие бойцов. В экспозициях есть военные архивы, картины и скульптуры, книги по истории Великой Отечественной Войны. Здание построено в 1995 году. Очертания музея напоминают карту Мордовии, а выступ в центре кровли символизирует кокошник, местный традиционный женский головной убор.

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12. Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова — крупнейший православный храм в Саранске. Собор построили в 2006 году, до этого главным храмом города считалась церковь Иоанна Богослова — самое старое сохранившееся здание города и региона. Но она не вмещала всех верующих, поэтому решено было построить новый собор.

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13. Центральный крест собора возвышается на 62 метра. По периметру храма расположены 4 звонницы на 12 колоколов, которые отливали по старинной технологии в городе Тутаеве в Ярославской области. Самый большой колокол весит 6 тонн. Иконостас собора выполнили иконописцы и резчики из Саратова.

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14. Собор носит имя Фёдора Ушакова — легендарного русского адмирала. Считается, что Ушаков не потерял в боях ни одного корабля и ни один из его подчинённых не попал в плен. Ушаков одержал победу в пяти крупных морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В 2001 году адмирала причислили к лику святых как праведного воина Феодора Ушакова.

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15. Главпочтамт Саранска. Новое здание появилось в 2013 году в рамках подготовки к тысячелетнему юбилею. Раньше почта размещалась в старом здании, которое было построено в 1934 году. Главпочтамт стал первым в городе зданием, фасад которого целиком выполнен из стекла — такая технология до этого в республике не использовалась. По словам генерального директора ФГУП «Почта России», это самый современный и высокотехнологичный почтамт в стране.

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16. Гостиница «Меркурий». Отель известной сети «Mercure» в Саранске построен в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года FIFA. Внешне отель отличается от соседних зданий — в проекте использовали стиль бесшовнной архитектуры с плавными переходами. Но архитекторы считают, что чистые цвета гармонируют с окружающей застройкой.

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17. Здание Министерства финансов Республики Мордовия и многие другие современные постройки делают архитектуру Саранска нетипичной. В последние 15 лет здания в городе строили в стиле, который называют капиталистическим романтизмом — с избытком украшений, ярких цветов, башенок. Но даже в новых домах прослеживаются традиционные национальные мотивы.

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18. Футбольный стадион «Мордовия Арена» — главный в Саранске объект Чемпионата мира по футболу 2018. Стадион построили в форме солнца — национального символа мордовского народа. После завершения Чемпионата часть трибун разобрали, вместимость арены сократили. А рядом появился целый микрорайон.

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19. Спортивная школа Олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Раньше это был Центр олимпийской подготовки РМ по спортивной ходьбе им. В. М. Чёгина, но после допинговых скандалов и пожизненной дисквалификации главного тренера, центр преобразовали в школу Олимпийского резерва.

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20. Республиканский музейно-архивный комплекс основан в 1918 году — тогда он назывался «Саранский уездный музей родного края». Музей несколько раз переезжал, пока не получил в 2017 году собственное здание. Сейчас в фондах музея более 200 тысяч единиц хранения — в основном, связанных с бытом, культурой и природой Мордовии.

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21. Один из символов Саранска — лиса. Именно она изображена на гербе, а в самом городе есть несколько скульптур, с которыми фотографируются туристы. Говорят, если потереть скульптуре лисы нос — будет удача. А если хвост — деньги.

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22. Улица Большевистская перед собором разделяется на две части и образует аллею длиной около 250 м шириной около 40 м. В центре — памятник адмиралу Ушакову.

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23. МГУ Саранска занимает почти квартал — есть корпуса отделения международных связей, экономического факультета, физики и химии и других отделений.

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24. Национальная библиотека Республики Мордовия им. А. С. Пушкина появилась в 1899 году — тогда она называлась Саранская народная бесплатная библиотека-читальня. Начиналась библиотека с 353 книг и располагалась в помещении городского ломбарда, затем для неё выделили комнату в здании городской управы. Со временем библиотека выросла до областной, затем стала республиканской. В 1970 году библиотека переехала в новое здание, а в 2009 году к ней пристроили ещё один корпус и увеличили общую площадь в 3 раза. Сейчас в библиотеку обязательно попадают экземпляры всех изданий, которые публикуются на территории Республики Мордовия.

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25. Саранск — один из городов, в котором сохранились национальные традиции в культуре, архитектуре. Здесь постоянно появляется что-то новое, но не забывают и о местных обычаях.

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26. Для туристов Саранск интересен нетипичной архитектурой — здесь можно увидеть современные здания, которые не похожи на постройки в других городах. Некоторые даже критикуют местных строителей за лишнее украшательство. Но именно за счёт необычной архитектуры Саранск отличается от многих областных центров.

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